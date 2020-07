Francesco Monte: Siamo già domani (testo e video) (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesco Monte, lo scorso 17 luglio 2020, ha debuttato come cantante, incidendo il singolo 'Siamo già domani'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', intervistato da Giada Di Miceli, all'interno del programma radiofonico, 'Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, non ha nascosto l'emozione per questa esperienza:Francesco Monte: Siamo già domani (testo e video) 20 luglio 2020 14:09. Leggi su blogo

MondoTV241 : Francesco Monte parla della sua nuova esperinza nella musica e del suo amore Isabella #FrancescoMonte - Pio_Monte : Gloria dei Principi di Borbone di Francesco De Mura. #piomonte #arte #quadreria - Notiziedi_it : Francesco Monte al Festival di Sanremo? Lui svela com’è nata la sua carriera da cantante - Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Francesco Monte sul nuovo singolo, “Siamo già domani”. “La musica, oggi come oggi, è il prog… -