France Football spiega perché non verrà assegnato il Pallone d’Oro

Decisione clamorosa di France Football che per la prima volta ha deciso che non verrà assegnato il Pallone d'Oro nel 2020. Il prestigioso media Francese spiega le motivazioni Perché un anno così singolare non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere. Perché il trofeo Ballon d'Or trasmette valori diversi – come l'essere un esempio, la solidarietà e la responsabilità – oltre all'eccellenza sportiva. Perché l'imparzialità che prevale per questo titolo onorario non poteva essere preservata, in particolare a livello statistico. Inoltre i candidati al premio non avrebbero avuto gli stessi

