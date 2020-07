Foto del giorno: contromano sulla Via del Mare, la nuova viabilità non è stata ancora capita da tutti (Di lunedì 20 luglio 2020) Qualche problema è stato registrato stamani sulla Via del Mare a Pomezia nel tratto interessato di recente da un cambio della viabilità. Un’auto infatti, in corrispondenza di Via Cavour, si è “ritrovata” contromano e ha bloccato per diversi minuti la circolazione. Evidentemente non tutti hanno ancora compreso i nuovi percorsi da seguire… Foto del giorno: contromano sulla Via del Mare, la nuova viabilità non è stata ancora capita da tutti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

