Forse il “Modello Genova” non è ancora pronto per essere esteso a tutto il Paese (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono ore calde per il nuovo Ponte di Genova, che si trova nella fase del collaudo. Diversi tir sono impegnati nelle prove di percorrenza e frenata, con 54 autoarticolati da 44 tonnellate ciascuno. 2.500 tonnellate totali per verificare che tutto sia a posto, così da andare verso l’apertura definitiva del viadotto e chiudere un doloroso capitolo per la città, dopo la tragedia del 2018. In realtà però qualcosa di anomalo è già venuto a galla. Il tracciato non è in linea con il Dm Infrastrutture del 2001, nel senso che è troppo pericoloso. Le conseguenze pare che saranno unicamente sui limiti di velocità, che verranno abbassati. Certamente si tratta però di un caso che getta ombre su quel modello Genova tanto esaltato e che si vorrebbe replicare nel resto d’Italia. Getty ImagesChe c’era ... Leggi su wired

