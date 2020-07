Fondi Europei, Italia verso l’accordo: le ultime cifre (Di lunedì 20 luglio 2020) Fondi Europei, quasi alla fine dell’ennesima lunga giornata di colloqui forse trovato un accordo. Ecco quanto toccherà all’Italia Fondi Europei, un accordo definitivo ancira non c’è, ma intanto le cifre sono vicine a diventare quelle definitive. E per l’Italia, salvo correzioni dell’ultimo minuto, sono pronti 209 miliardi divisi in 82 di sussidi e 127 di … L'articolo Fondi Europei, Italia verso l’accordo: le ultime cifre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

FMCastaldo : Per i fondi europei non spesi, i veri responsabili sono le Regioni italiane. Alcune non hanno la capacità di erogar… - robertomulazzi : Presentato il percorso per accedere ai nuovi fondi europei ?? - AndreaCini7 : @Capezzone i fondi europei sono condizionati dalla tempistica del loro utilizzo. Occorrono progetti ben fatti, attu… - NicolasACacere1 : Saranno pure virtuosi, ma abbandonano i loro ideali di salvaguardia dei conti ed esigenza di riforme per qualche mi… - carlokarl : RT @Gigadesires: Per De Bortoli servono le condizionalità per i fondi europei, perché noi italiani siamo soliti sprecarli. Avevate dubbi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Europei n. 3885 del 20-07-2020 - Fondi europei: primi spiragli di accordo nella trattativa Ue - Regioni.it Regioni.it Santoro (CS): per l’Italia pochi sussidi ma tanti prestiti che graveranno sulla classe lavoratrice

Eravamo partiti da 750miliardi di euro di cui 500 miliardi a fondo perduto, e siamo arrivati a 400-390 ... Noi facciamo appello alle classi lavoratrici di tutti i paesi europei affinché si sveglino ...

L'ultimo round sui fondi Ue. Il "ricatto" olandese la spunta

Si avvicina l'accordo sugli aiuti economici post Covid da assegnare agli Stati membri dell'Unione europea. Secondo quanto filtra da Bruxelles ... mentre la quota a fondo perduto resterebbe invariata a ...

