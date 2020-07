Focolaio a Ostia: coinquilino dei sei bengalesi positivi irrintracciabile, forse a Milano (Di lunedì 20 luglio 2020) Focolaio a Ostia. Oltre ai sei connazionali e coinquilini del cittadino bengalese impiegato nello stabilimento “La Vela” di Ostia, tutti risultati positivi al coronavirus, ce ne sarebbe un settimo che al momento risulta irrintracciabile e che negli scorsi giorni si sarebbe recato in Nord Italia, in particolare a Milano. Sei cittadini di nazionalità bengalese sono risultati positivi al coronavirus. Vivevano tutti insieme, stretti in un appartamento per risparmiare in attesa di potersi permettere un alloggio migliore e potendo mandare così le rimesse a casa. Un 43enne era impiegato nello stabilimento balneare “La Vela” come lavapiatti e un’altro nel ristorante del marchio Wold Wild West ad Acilia. Tamponi a tappeto per tutti i ... Leggi su limemagazine.eu

