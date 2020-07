Fisco: dalle rate mensili al nuovo calendario, ecco la riforma (Di lunedì 20 luglio 2020) La rivoluzione del FiscoLa proposta di RuffiniLe reazioniLa rivoluzione del FiscoTorna su Rivoluzionare il meccanismo attuale di acconti e saldi, cambiando il calendario delle scadenze. Abolire il sistema di saldo e acconto a favore di un prelievo diretto. Questa l'idea di Ernesto Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate come spiega in un'intervista al Messaggero. Ma in che modo attuare questa riforma? Attraverso un sistema di tasse mensili (o trimestrali), il cui pagamento avverrebbe in automatico (già comprensivo di compensazioni e crediti). La ratio del cambiamento è quella di rendere più facile la vita ai contribuenti evitando così il nodo delle scadenze, soggette ogni anno a slittamenti in base alle esigenze dei cittadini o dell'erario. Un'idea ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Fisco: dalle rate mensili al nuovo calendario, ecco la riforma: La rivoluzione del FiscoLa… - Natalia62151318 : RT @laperlaneranera: Cesare Paladino gestore del Grand Hotel Plaza ha patteggiato la pena ad un anno e due mesi, per l’accusa di peculato N… - AnnaP1953 : RT @laperlaneranera: Cesare Paladino gestore del Grand Hotel Plaza ha patteggiato la pena ad un anno e due mesi, per l’accusa di peculato N… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Cesare Paladino gestore del Grand Hotel Plaza ha patteggiato la pena ad un anno e due mesi, per l’accusa di peculato N… - FcaPitti : RT @laperlaneranera: Cesare Paladino gestore del Grand Hotel Plaza ha patteggiato la pena ad un anno e due mesi, per l’accusa di peculato N… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco dalle Fisco, opposizioni contro il governo per il mancato rinvio delle scadenze Il Fatto Quotidiano Sindacati commercialisti a Misiani, la proroga fiscale serviva

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il viceministro dell'Economia Antonio Misiani "ci informa oggi dalla sua pagina Facebook che si può procedere ai versamenti entro il 20 agosto, con un leggerissimo sovraprezzo ...

Fisco: dalle rate mensili al nuovo calendario, ecco la riforma

Se si considerano solo i versamenti che scadono il 31 luglio di quest'anno, sono ben 142 (quest'anno aggravate dalle pratiche legate all'emergenza ... di crediti di imposta versata in più che il fisco ...

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il viceministro dell'Economia Antonio Misiani "ci informa oggi dalla sua pagina Facebook che si può procedere ai versamenti entro il 20 agosto, con un leggerissimo sovraprezzo ...Se si considerano solo i versamenti che scadono il 31 luglio di quest'anno, sono ben 142 (quest'anno aggravate dalle pratiche legate all'emergenza ... di crediti di imposta versata in più che il fisco ...