Firenze: imbrattato il murale in ricordo del partigiano Silvano Sarti (Di lunedì 20 luglio 2020) E' stato imbrattato con schizzi di vernice bianca il murale realizzato a Firenze, in via del Pollaiolo, in ricordo del partigiano Silvano Sarti, nome di battaglia Pillo, uno dei simboli della resistenza fiorentina, morto il 24 gennaio del 2019 Leggi su firenzepost

