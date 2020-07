Fiorentina, al via il rimborso in voucher per gli abbonati 19/20 (Di lunedì 20 luglio 2020) Fiorentina rimborso abbonamenti – La Fiorentina ha comunicato agli abbonati le modalità per ottenere il rimborso della quota della sottoscrizione annuale non goduta a causa dell’emergenza Coronavirus. Questa la nota della società toscana: «ACF Fiorentina S.p.a. (di seguito “ACF Fiorentina”), in ossequio alla normativa applicabile provvederà a convertire in voucher, esclusivamente dietro richiesta da inviarsi … L'articolo Fiorentina, al via il rimborso in voucher per gli abbonati 19/20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

TommasoSacchi : RT @Italiaefriends: 'Musica in Giro' il nuovo progetto dell’Estate Fiorentina che prenderà il via il prossimo agosto. Conferenza stampà lu… - CalcioFinanza : #Fiorentina, al via il rimborso in voucher per gli abbonati 19/20 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Fiorentina, al via il rimborso in voucher per gli abbonati 2019/20: Fiorentina rimborso abbonamen… - AleCat_91 : FIORENTINA - TORINO, IL GIORNO DOPO: ORA PALLA ALLA SOCIETÀ, LA SITUAZIONE! -