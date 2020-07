Fiorentina al sicuro Doppietta al Torino (Di lunedì 20 luglio 2020) Fiorentina 2 Torino 0 Primo tempo: 1-0 Fiorentina, 3-5-2,: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, 23' st Venuti,, Ghezzal, 23' Duncan,, Pulgar, Castrovilli, 37' st Ceccherini,, Lirola; ... Leggi su quotidiano

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (23’ st Venuti), Ghezzal (23’ Duncan), Pulgar, Castrovilli (37’ st Ceccherini), Lirola; Kouamé (12’ st Cutrone), Ribery (37’ st V ...

Longo: “Regalato il primo gol, nella ripresa potevamo pareggiare. Viola stavano meglio”

Il tecnico del Torino si lamenta anche sul fallo fischiato prima del gol di Edera: “Di solito si aspetta che finisca l’azione” Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN do ...

