Finalmente la felicità, torna Pieraccioni su Canale 5: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 20 luglio 2020) Finalmente la felicità, torna Pieraccioni su Canale 5: trama, cast e streaming del film Leonardo Pieraccioni torna con una delle sue commedie in prima serata su Canale 5 per entusiasmare la serata estiva degli italiani. Quella che Mediaset propone questa sera, 20 luglio 2020, è Finalmente la felicità, una pellicola del 2011 diretta e sceneggiata proprio da Pieraccioni, che vediamo ovviamente come indiscusso protagonista. Al suo fianco un cast stellare, c’è persino un cameo di Massimo Ceccherini, che comapre come paziente d’ospedale. Ma qual è la trama della commedia? Vediamo insieme tutti i ... Leggi su tpi

bubinoblog : FINALMENTE LA FELICITA', IL FILM CON LEONARDO PIERACCIONI, QUESTA SERA SU CANALE 5 - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 il film di e con @leonardopieracc #FinalmentelaFelicita - giulsslp : RT @chocxlat: “Finalmente la felicità” Mah più che stasera in prima serata, direi adesso in onda su canale 5???? #daydreamer • #erkencikus h… - jdbmyeverythjng : RT @chocxlat: “Finalmente la felicità” Mah più che stasera in prima serata, direi adesso in onda su canale 5???? #daydreamer • #erkencikus h… - SDany89 : RT @chocxlat: “Finalmente la felicità” Mah più che stasera in prima serata, direi adesso in onda su canale 5???? #daydreamer • #erkencikus h… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente felicità Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera