Film maledetti: le pellicole che hanno sconvolto il set e il cast! (Di lunedì 20 luglio 2020) Avete mai sentito parlare dei Film maledetti del mondo del cinema? Alcune pellicole, diventate grandi cult e capolavori del genere horror, sono circondate da “maledizioni”. Ma come è nato tutto ciò? Durante le riprese e dopo la pubblicazione dei Film, molti cast e troupe, compresi i loro familiari, sono stati colpiti da eventi terribili e lutti… Con l’accumularsi di strani e misteriori episodi, è nata ad esempio la maledizione del Film Poltergeist o del Film Il presagio. Ecco 4 Film maledetti del cinema e le loro vicende: Film maledetti: 4 pellicole che hanno sconvolto il mondo del cinema Le 4 pellicole ... Leggi su pianetadonne.blog

gigietto81 : Dal film #romacittàaperta per @Viminale @InfoViminale @PassiViminale: Volevate uccidere la sua anima: avete ucciso… - MatteoAndreoni : Vabbè va, fatemi spegnere il telefono e fatemi guardare i film di Renato Pozzetto che forse mi passa. Maledetti.… - davegattopardo : - cliffghast : Mentre su twitter imperversa la polemica sul cinema vero™? sono qui costretta a sorbirmi ore di film f4scisti orren… - archbiss : @Stefbazzi Cassandra crossing... Film degli anni settanta con Sophia Loren. Ispirazione per gli eurinomani psicopat… -

Ultime Notizie dalla rete : Film maledetti

NonSoloRiciclo

Maledetto Modigliani, nelle sale il 12, 13 e 14 ottobre. Diretto da Valeria Parisi e prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in occasione del centenario dalla scomparsa dell’artista, il film ...Il 21 marzo non è soltanto il giorno in cui si dà il benvenuto alla primavera: in questa giornata, in molte città d’Italia, viene letto un elenco di nomi che sembra, anno dopo anno, sempre, drammatica ...