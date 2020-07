Filippo Sensi legge in aula i nomi dei 173 medici morti a causa del coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) Filippo Sensi ha scelto questa formula per impegnare i suoi cinque minuti di intervento alla Camera nella discussione generale per l’istituzione della giornata vittime Covid, un momento di raccoglimento a livello nazionale che verrà svolto ogni 18 marzo. Il parlamentare del Partito Democratico ha snocciolato l’elenco di 173 nomi di medici morti nel corso dell’emergenza, tutti uccisi dalla malattia che avevano intenzione di curare. LEGGI ANCHE > Per la Fondazione Gimbe non è opportuno prorogare lo stato d’emergenza Giornata vittime Covid, Filippo Sensi legge i nomi dei medici morti «Ho pensato che nell’attesa del silenzio che oggi istituiamo parlando ... Leggi su giornalettismo

betman : Il deputato del Pd Filippo Sensi (@nomfup) legge in aula a @Montecitorio i nomi dei medici dei 173 morti durante l’… - fdagentile : Il deputato Filippo Sensi @nomfup legge in Aula @Montecitorio i nomi dei 173 medici morti per #COVID?19 #grazie ist… - OrcoOrso : @chilisummer @nomfup Che palle: - BiRaskolnikov : @MorroLuca1 @nomfup On. Filippo Sensi. - Anto70007062 : #TraIFiori La Natura è una dimensione energetica che sospende la nostra volontà, ci tiene inchiodati ai sensi, allo… -