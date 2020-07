Filippo Sensi ha preso la parola per ricordare i nomi dei 173 medici morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Filippo Sensi nell’Aula della Camera, dopo un breve ma toccante discorso, elenca i nomi dei 173 medici morti per la pandemia. È durante la discussione sulle linee generali del testo sull’Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, nell’Aula della Camera, che sono stati ricordati tutti i sanitari impegnati in prima linea … L'articolo Filippo Sensi ha preso la parola per ricordare i nomi dei 173 medici morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AristarcoScann1 : RT @nomfup: Grazie @tempoweb per avere dato spazio all'integrale dell'intervento di stamattina, per chi volesse: - Biofafafa : RT @giornalettismo: Il gesto di @nomfup in aula: #FilippoSensi legge i nomi dei 173 medici morti di #coronavirus, nell'ambito della discuss… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Giornata vittime coronavirus, Sensi (Pd) legge in aula i nomi dei 173 medici morti: Nel corso della discussione generale… - nomfup : RT @RepubblicaTv: Giornata vittime coronavirus, Sensi (Pd) legge in aula i nomi dei 173 medici morti: Nel corso della discussione generale… - FederSerra : RT @nomfup: Grazie @tempoweb per avere dato spazio all'integrale dell'intervento di stamattina, per chi volesse: -