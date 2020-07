Festival delle Colline Mediterranee, con lo scienziato Paolo Ascierto premiati Gerardo Botti, Giovanna Voria e Valerio Calabrese (Di lunedì 20 luglio 2020) Un nuovo tema di grande attualità sarà il filo conduttore della quarta serata del “Festival delle Colline Mediterranee”, in programma mercoledì prossimo alle ore 20,30 nell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno. Dopo i temi dell’economia e della legalità, si parlerà di scienza e della sfida ancora aperta al Covid-19: protagonista Paolo Antonio Ascierto, direttore Unità di Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, che riceverà il Premio Il Normanno, insieme con Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli; Giovanna ... Leggi su ildenaro

Lodi, 20 luglio 2020 - Confermata l'undicesima edizione del festival della Fotografia etica di Lodi, una delle zone più colpite dall'emergenza coronavirus. Il festival - in programma dall'ultimo week ...

Venezia 77: Leone d'oro alla carriera per Ann Hui e Tilda Swinton

Tilda Swinton nell'accettare la proposta ha dichiarato: “Porto nel cuore questo grande festival da tre decenni ... “Ann Hui è una delle registe più apprezzate, prolifiche e versatili del continente ...

