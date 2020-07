Festival del Cinema di Venezia: attribuiti alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton i Leoni d’Oro alla carriera (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton i Leoni d’Oro alla carriera della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2 settembre – 12 settembre 2020). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Ann Hui nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Sono davvero felice di ricevere questa notizia e sono onorata per il premio! Sono così felice che non riesco a trovare le parole. Spero solo che nel mondo tutto volga presto per il meglio e che ognuno possa sentirsi di nuovo felice come io mi sento in questo momento.” Tilda ... Leggi su domanipress

MarcoMoriniTW : Quella di Milano sarà la data di apertura del nuovo tour di Louis, il #LouisTomlinsonWorldTour2021, con cui il pros… - team_world : Partirà dall'Italia il World Tour 2021 di Louis Tomlinson: il 5 febbraio sarà live a Milano, poi sarà la volta di P… - UmbertoTozzi : Quanto era bello il festival bar del grande Vittorio Salvetti ? @LauraPausini @BoseOfficial ??#festivalbar - Ales_Pensa : RT @SkyTG24: Per celebrare i 50 anni del GFF esce 'Un sogno chiamato Giffoni' - AndriaLiveIt : #Andria Festival del Trenocelle: dal 24 al 26 luglio stand e degustazioni in piazza Catuma -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Festival del Cinema di Venezia 2020, i classici fuori Mostra Sky Tg24 ReGeneration Festival al Giardino di Boboli

«The ReGeneration Festival» è il regalo alla città di Firenze dei giovani produttori inglesi del New Generation Festival: Maximilian Fane, Roger Granville, Frankie Parham, fondatori dell’appuntamento ...

"Narcao Blues" spegne 30 candeline: protagonisti gli artisti sardi

Il blues torna protagonista dell'estate sarda: dal 26 al 29 agosto si festeggiano infatti le trenta edizioni di Narcao Blues, fra i più longevi festival musicali del panorama sardo. La manifestazione, ...

«The ReGeneration Festival» è il regalo alla città di Firenze dei giovani produttori inglesi del New Generation Festival: Maximilian Fane, Roger Granville, Frankie Parham, fondatori dell’appuntamento ...Il blues torna protagonista dell'estate sarda: dal 26 al 29 agosto si festeggiano infatti le trenta edizioni di Narcao Blues, fra i più longevi festival musicali del panorama sardo. La manifestazione, ...