Ferrari, Montezemolo: “Con me a Maranello dopo la prima gara sarebbero venuti giù i muri” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Sono dispiaciuto, perplesso e preoccupato. Ringrazio Dio di non essere lì, perché a Maranello già dopo la prima gara sarebbero venuti giù i muri“. Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, parla così del momento complicato della Rossa in questo avvio di Mondiale 2020. “In Formula 1 bisogna avere esperienza e conoscenza – ha aggiunto Montezemolo a ‘La Politica nel Pallone’, in onda su Gr Parlamento -. Ora alla Ferrari serve coraggio, bisogna guardare avanti e affrontare di petto la situazione, bisogna prendere il toro per le corna. La situazione è complicata, Binotto è troppo solo, ha troppe responsabilità. Sono ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ferrari | #Montezemolo: 'Io a #Maranello? Dopo la prima gara sarebbero venuti giù i muri...' - sportface2016 : #Formula1, le parole di Luca Cordero di #Montezemolo su un possibile ritorno in #Ferrari - ugualeuguale : @Ferrarista1986 @Gladiatorsf1 @GiulyDuchessa Certo, anche montezemolo ha le sue colpe, nessuno lo nega. Ma resta il… - palotraversa : @SkySportF1 Il pesce puzza sempre la testa. La Ferrari ha perso potere e rispetto nel circus dopo l’uscita di scena… - vikfinardi : @Motorsport_IT Nessuno lo scriverà ma questa è l’eredità lasciata da Marchionne! È stato lui a volere questa Ferrar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Montezemolo Ferrari, Montezemolo: "Con me a Maranello dopo la prima gara sarebbero venuti giù i muri" Sportface.it F1, Montezemolo: “Addio Vettel annunciato troppo presto, grande pressione per Leclerc”

c’è una gara ogni settimana o al massimo ogni 15 giorni, con questa organizzazione vedo difficile sviluppare la macchina o pensare al futuro, è un momento molto delicato” ha concluso l’ex presidente ...

Parlo di Ferrari ma non di Binotto

Una Ferrari freddina, per niente italiana o neolatina ... per non dire di quella di Luca di Montezemolo. Gente talmente abile da lasciar d’intendere d’avere un filo diretto con la pancia ...

c’è una gara ogni settimana o al massimo ogni 15 giorni, con questa organizzazione vedo difficile sviluppare la macchina o pensare al futuro, è un momento molto delicato” ha concluso l’ex presidente ...Una Ferrari freddina, per niente italiana o neolatina ... per non dire di quella di Luca di Montezemolo. Gente talmente abile da lasciar d’intendere d’avere un filo diretto con la pancia ...