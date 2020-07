Ferrari e Leclerc voto 3: tanto da cambiare. Si salva solo Vettel: F1, le pagelle del Gp di Ungheria (Di lunedì 20 luglio 2020) Hamilton & Wolff - Di un altro pianeta. Il resto lo dirà la storia. 10 a team e gara. Verstappen - Il pasticcio prima della partenza se lo ricorderà solo la squadra, che va fuori di testa per sistemargli la macchina. Gara esplosiva. Tonico e consistente. Una medaglia la seconda posizione. 9. Red Bull - La RB16 fumante in qualifica (come gli occhi di Max) non è il massimo della vita. Da volersi giocare il mondiale ad andare a far compagnia al Cavallino zoppo è un attimo. Occhio. 6 meno. Bottas - Partenza notte fonda. Nonostante una macchina mostruosa (25 cavalli e diavolerie assortite tra cui aerodinamica, DAS e telaio super) non brilla nemmeno alla fine, quando ci prova su Max per la seconda, ma niente. Il gregario chiude terzo. E non si smentisce. 5. Stroll - Con la Mercedes 'rosa' compiere ... Leggi su liberoquotidiano

