Fedez racconta la più grande gaffe fatta durante un concerto | “Calato il gelo” FOTO

Il profilo Instagram di Fedez è un vero passatempo dato che il rapper si diverte ad intrattenere i fan raccontando gaffe, episodi divertenti e imbarazzanti. In queste ore, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di un avvenimento davvero esilarante verificatosi durante un concerto. In questi giorni il cantante si trova in Puglia senza sua moglie per alcune faccende lavorative. durante una chiacchierata con colleghi e amici, però, ha fatto delle confessioni inaspettate. Vediamo tutti i dettagli. La più grande gaffe di Fedez Fedez e CHiara sono una coppia davvero molto affiatata. I fan li ammirano tanto soprattutto perché sembrano essere tra le coppie più ...

tottiseyes_ : Fedez che racconta della figura di merda al mondo Ichnusa a Oristano IO C’ERO STO MORENDO IL GELO TOTALE AHAHAHAHAHAHAHHHAH -

Fedez svela: "Che gaffe sul palco"

In trasferta in Puglia con la moglie Chiara Ferragni, Fedez racconta quando, durante un concerto, urlò sul palco il nome sbagliato della città che lo ospitava. E tra il pubblico calò il gelo.

