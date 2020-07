Federico Bonazzoli e la dedica al nonno scomparso per Covid, una promessa mantenuta: “Per lui mangerò l’erba” (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo aveva detto: “Il Coronavirus ha portato via mio nonno. Era il mio primo tifoso, ora sento il dovere di dare qualcosa in più ogni volta che scenderò in campo per renderlo orgoglioso di me. Per lui mangerò l’erba“. Poco più di un mese fa. Federico Bonazzoli si apprestava a riprendere la Serie A con la Sampdoria dopo la lunga sosta per l’emergenza Covid. Oltre agli scopi personali e di squadra, tra cui la voglia di riprendere dopo mesi di paura, anche quell’obiettivo fisso in testa: fare bene, anzi meglio, per rendere orgoglioso suo nonno, primo tifoso, scomparso a causa del Coronavirus. Detto fatto. E siamo sicuri che sia stata proprio questa la spinta a regalare un periodo d’oro all’attaccante blucerchiato, ... Leggi su calcioweb.eu

