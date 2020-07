Fatture false per 75milioni nel settore carburanti per evadere l'Iva (Di lunedì 20 luglio 2020) Scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze un giro di Fatture false per 75 milioni di euro, con una frode fiscale all'Iva per 8 milioni nel settore dei carburanti. I militari del comando provinciale ... Leggi su lanazione

petergomezblog : ‘Ndrangheta e rifiuti, in carcere consigliere di Busto Arsizio: “Fatture false e campagna elettorale organizzata da… - raffaellamucci1 : RT @giornali_it: Scoperta frode Iva nel settore carburanti, fatture false per 75 milioni #20luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano h… - giornali_it : Scoperta frode Iva nel settore carburanti, fatture false per 75 milioni #20luglio #QuotidianiNazionali… - princigallomich : Scoperta frode Iva nel settore carburanti, fatture false per 75 milioni - nestquotidiano : Scoperta frode Iva nel settore carburanti, fatture false per 75 milioni -