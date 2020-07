Fattorino-sicario in casa della giudice federale Esther Salas. Ucciso il figlio, ferito il marito, lei si salva perché era in cantina (Di lunedì 20 luglio 2020) Il figlio del giudice federale Esther Salas è stato Ucciso e il marito ferito in modo grave. L’attacco è avvenuto a North Brunswick, nel New Jersey. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. La polizia sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona per individuare elementi utili.Il killer – secondo gli inquirenti – era travestito da Fattorino della Federal Express e si è presentato nella residenza attorno alle 17. Il marito del magistrato, Mark Andler, di professione avvocato, è andato ad aprire la porta ed è stato il primo ad essere colpito, poi è toccato al ... Leggi su huffingtonpost

