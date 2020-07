Fase 3: cmo, marketing punti su digitalizzazione, lavoro agile e made in Italy (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Labitalia) - Investimenti per la digitalizzazione, lavoro agile e riscoperta del brand made in Italy. Sono questi i 3 fattori su cui puntare dopo il Covid-19 secondo i 250 chief marketing officer italiani intervistati da Deloitte sul futuro marketing. "Secondo quanto emerge dalla nostra survey – spiega Andrea Laurenza, technology leader di Deloitte Italia – l'imperativo numero uno dopo il Covid-19 sarà la digitalizzazione dei servizi e dei canali di comunicazione. Inoltre, per soddisfare le esigenze di consumatori sempre più esigenti, le aziende dovranno implementare una comunicazione sempre più human centric". E se la digitalizzazione era un trend già consolidato prima del ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Fase cmo Fase 3: cmo, marketing punti su digitalizzazione, lavoro agile e made in Italy Il Sannio Quotidiano Kurt Gödel e il paradosso della Costituzione americana

Kurt Gödel aveva trovato un’incoerenza logica nella sua Costituzione americana: possibile che i padri fondatori avessero inavvertitamente lasciato aperta una porta al fascismo? Il Bloc Notes di Michel ...

Il Vado FC e la Coppa Italia: a 98 anni dalla grande impresa rossoblù

Vado Ligure. Nella stagione sportiva 1921/1922 il Vado prese parte alla prima Coppa Italia organizzata dalla Figc in contrapposizione della Confederazione Calciatori Italiana (CCI), in auge fino a que ...

Kurt Gödel aveva trovato un’incoerenza logica nella sua Costituzione americana: possibile che i padri fondatori avessero inavvertitamente lasciato aperta una porta al fascismo? Il Bloc Notes di Michel ...Vado Ligure. Nella stagione sportiva 1921/1922 il Vado prese parte alla prima Coppa Italia organizzata dalla Figc in contrapposizione della Confederazione Calciatori Italiana (CCI), in auge fino a que ...