Fantaciclismo: come si gioca al nuovo fantasy game dedicato alle bici (Di lunedì 20 luglio 2020) Questa strana estate dello sport, ricca di impegni in seguito al blocco dell’attività agonistica per l’emergenza coronavirus, prevede che una volta terminata la stagione del calcio, parta quella del ciclismo. E così, mentre gli appassionati del Fantacalcio il 2 agosto faranno i conti con vincitori e vinti delle classifiche finali, i fan delle due ruote potranno cimentarsi con un nuovo fantasy game che debutterà proprio nelle prossime settimane, il Fantaciclismo. Il nome originale è Fantacycling, è completamente gratuito e l’applicazione si può scaricare sia per dispositivi Android che iOS. Il programma di Nibali per il 2020: il grande obiettivo è il Giro d’Italia Fin dal primo giorno in cui è stata disponibile online, ... Leggi su sport.periodicodaily

