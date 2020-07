Fa Cup, il Chelsea batte lo United e vola in finale (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Chelsea di Frank Lampard stacca il passa per la finale di Fa Cup battendo il Manchester United. Il collettivo di Solskjær ha sofferto l’immane pressione dei blues che hanno approfittato degli strafalcioni che ormai da anni caratterizzano lo United. Il Chelsea arriva quindi ad uno step importante, Lampard ha voglia di portare a casa il suo suo primo titolo da tecnico in patria, dopo aver vinto tutto con la maglia del team londinese; ad attenderlo ci sarà l’Arsenal di Mikel Arteta, altro ex calciatore alle prese con un primo trofeo, che ha eliminato l’altra squadra di Manchester, il City, con un netto 2-0. La partita: De Gea il peggiore, Bailly subisce un terribile infortunio Quella che si prospettava come una gara equilibrata, anzi pendente ... Leggi su sport.periodicodaily

