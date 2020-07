'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Diciotto giorni dedicati alle malattie degenerative oculari. È iniziato - quest'anno in forma virtuale - il 13 luglio e si concluderà il 31 luglio 'Eyennovation', il meeting scientifico promosso da Novartis sull'innovazione in questo campo, occasione di aggiornamento per i medici sulle nuove opportunità diagnostico-terapeutiche e per un confronto sull'ottimizzazione dell'accesso alla cura per i pazienti, in un momento in cui gli oftalmologi si trovano a dover fronteggiare uno scenario altamente complesso e delicato. "Nei Paesi industrializzati come l'Italia- spiega Federico Ricci, responsabile scientifico del Congresso - si sta assistendo ad un aumento dell'incidenza delle patologie oculari legate all'invecchiamento, e si stima che ... Leggi su liberoquotidiano

annmavi : RT @Adnkronos: 'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi - Adnkronos : 'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Eyennovation giorni 'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi Adnkronos 'Eyennovation', 18 giorni dedicati alle malattie degenerative degli occhi

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Diciotto giorni dedicati alle malattie degenerative oculari. È iniziato - quest'anno in forma virtuale - il 13 luglio e si concluderà il 31 luglio 'Eyennovation', il ...

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Diciotto giorni dedicati alle malattie degenerative oculari. È iniziato - quest'anno in forma virtuale - il 13 luglio e si concluderà il 31 luglio 'Eyennovation', il ...