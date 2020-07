Ex guardia medica, nuovo numero È il 116117: sarà attivo da oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) È il nuovo numero della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Bergamo che entrerà in funzione dalle 20 di lunedì 20 luglio. Le chiamate saranno gestite dalla centrale regionale di Areu. Leggi su ecodibergamo

È il nuovo numero della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Bergamo che entrerà in funzione dalle 20 di lunedì 20 luglio. Le chiamate saranno gestite dalla centrale regionale di Areu. Sarà ...

