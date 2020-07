Europa in calo con occhi su Bruxelles. A Milano vola Ubi con ritocco offerta Intesa (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Borse del Vecchio Continente rallentano dopo una settimana vivace. Si guarda al supplemento di negoziato tra i Paesi dell’Ue per arrivare a un accordo sul Recovery Fund. Si rafforza l'euro. Spread in calo sotto 160 punti Leggi su ilsole24ore

Italia_Notizie : Europa in calo con occhi su Bruxelles. A Milano vola Ubi con ritocco offerta Intesa - TSostenibile : RT @arpatoscana: Sopo un costante calo tra il 2010-16, le #emissioni medie di CO2 delle autovetture immatricolate in #UE, UK e Islanda sono… - arpatoscana : Sopo un costante calo tra il 2010-16, le #emissioni medie di CO2 delle autovetture immatricolate in #UE, UK e Islan… - newsfinanza : Europa apre debole con occhi sull'Ue. A Milano Ubi ancora sotto riflettori - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio in calo con occhi a vertice Ue, sale l'#euro -

Ultime Notizie dalla rete : Europa calo Europa in calo con occhi su Bruxelles. A Milano vola Ubi con ritocco offerta Intesa Il Sole 24 ORE Borsa Milano debole, occhi a vertice Ue, fermento banche, Ubi, Intesa allineate a Ops

"Anche oggi la seduta di Borsa ruota intorno all'esito del negoziato in corso in sede al Consiglio europeo", osserva un trader. Fra le banche sotto i riflettori i titoli Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, ...

Borsa: Europa debole, occhi su Consiglio Ue, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse europee deboli in avvio di settimana, nel quarto giorno di Consiglio Ue per il Recovery Fund. Nonostante l'ipotesi di accordo sulla base di una nuova proposta del presi ...

"Anche oggi la seduta di Borsa ruota intorno all'esito del negoziato in corso in sede al Consiglio europeo", osserva un trader. Fra le banche sotto i riflettori i titoli Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, ...(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse europee deboli in avvio di settimana, nel quarto giorno di Consiglio Ue per il Recovery Fund. Nonostante l'ipotesi di accordo sulla base di una nuova proposta del presi ...