ESTATE 2020 a rischio! STOP meteo, possibile burrasca nel weekend (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa ne sarà dell’ESTATE? La domanda è lecita, visto che siamo ormai nella fase centrale della stagione, quella statisticamente più calda e stabile dell’anno. Invece siamo reduci da una burrasca che ha portato fresco davvero insolito e all’orizzonte si intravedono altre minacce ad un’ESTATE finora piena d’ostacoli. Era stato messo in conto fin dall’inizio che giugno poteva avere un andamento capriccioso e così è stato, ma ben pochi si sarebbero immaginati che a luglio l’ESTATE avrebbe faticato così tanto, anche in virtù delle proiezioni stagionali che ipotizzavano clima molto caldo. Fino a questo momento invece l’anticiclone africano è stato il grande assente, o per meglio dire quando si è presentato ... Leggi su meteogiornale

VITERBO – Il 2020 doveva essere un grande anno per l’Associazione culturale ... ce l’ha fatta e realizzerà tutti i Festival che da tanti anni animano l’estate della Tuscia. I vari eventi avranno date ...

Glocal d’Estate: Ghiaccio di Tomaso Clavarino al Cap10100 di Torino

Martedì 21 luglio al Glocal d’Estate ci sarà la proiezione del documentario Ghiaccio ... In programma nella sezione competitiva Panoramica DOC 2020, Ghiaccio è uno dei 6 documentari in gara ...

