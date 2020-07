Esercito: 'Caserme verdi', mercoledì la presentazione a Palermo (2) (Di lunedì 20 luglio 2020) (Adnkronos) - Durante la presentazione, si discuterà dell'importanza dell'ammodernamento del parco infrastrutturale della Forza Armata attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, che garantiranno l'apertura alla popolazione, migliori standard di efficienza energetica e riduzione del footprint ambientale. In Sicilia, il progetto coinvolgerà le Caserme “Ciro Scianna” di Palermo, sede dei Reggimenti Genio e Logistico della Brigata “Aosta” e del Reparto di Supporto Generale del CME Sicilia, e “Crisafulli Zuccarello” di Messina, sede del 5° Reggimento fanteria e di altri elementi organizzativi della Brigata “Aosta”. Con gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni locali verrà, inoltre, evidenziata la particolare situazione del parco ... Leggi su liberoquotidiano

In tale ambito, verrà riconosciuto lo sforzo sinergico "Esercito – Istituzioni locali" che, ad integrazione del virtuoso progetto nazionale "Caserme Verdi" ed ispirato alle medesime linee guida e ...Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Mercoledì 22 luglio alle 15 a Palazzo dei Normanni, sede del Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, si terrà il convegno "Caserme Verdi – per un Esercito ..."