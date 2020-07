Escort positiva al Covid: oltre 30 clienti accertati. Ecco come li stanno cercando (Di lunedì 20 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbero almeno 30 i clienti con i quali la donna avrebbe intrattenuto rapporti. Al vaglio della polizia i tabulati telefonici e i video delle telecamere di sorveglianza nelle stazioni Un racconto ancora da accertare quello dell'Escort peruviana risultata positiva al Covid. La donna, 54 anni, ha spiegato alla polizia di essere passata per Spagna, Sicilia, Lazio e Umbria nelle ultime settimane ma, in realtà, potrebbe aver effettuato anche delle tappe intermedie durante il tragitto. Ora, è caccia ai clienti in tutta Italia: "Trenta persone potrebbero aver contratto il virus e averne contagiate a loro volta altre", avverte il sindaco di Modica Ignazio Abbate. Ma gli inquirenti voglio vederci chiaro e, a fronte del rischio concreto di un nuovo focolaio, hanno ... Leggi su ilgiornale

