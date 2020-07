Eros Ramazzotti, nuovo flirt in vista: lei è una ex di Amici (Di lunedì 20 luglio 2020) Galeotto è stato un weekend in Liguria? Pare che siano stati gli indizi social (le foto simili dalla stessa località) a far uscire allo scoperto l’ennesimo presunto flirt di Eros Ramazzotti. Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, al cantante sono state attribuite numErose storie d’amore, tutte puntualmente smentite. Ora è la volta di una ex di Amici, Veronica Montali. Si attendono aggiornamenti… Veronica partecipò al talent di Maria De Filippi nell’edizione del 2004/2005 e durante quell’anno Ramazzotti fu ospite in tv. Ora la Montali, che è originaria di Borghetto Santo Spiritio, ha 36 anni, due figli e un ristorante sul lungomare di Loano. Proprio in Liguria Eros avrebbe trascorso un fine settimana. ... Leggi su newscronaca.myblog

