Eros Ramazzotti innamorato di un ex allieva di Amici (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha una nuova fiamma Eros Ramazzotti, il cantante si è innamorato di un’ex allieva di Amici, lei è Veronica Montali Ha una nuova fidanzata Eros Ramazzotti, il cantante pare stia ritrovando la serenità. Dopo essersi lasciato alle spalle la storia con Marica Pellegrinelli, adesso sta cercando di ricominciare. Mentre la sua ex sta facendo parlare per la sua movimentata vita sentimentale, anche Eros non è da meno. La Pellegrinelli pare infatti sia stata vista insieme al calciatore Marco Borriello e prima con Paul Ferrari. Il gossip si infiamma anche su Ramazzotti, che dopo aver avuto un flirt, presunto, con Roberta Morise, era stato dato come fiamma di Sonia Lorenzini. Proprio con quest’ultima il ... Leggi su kontrokultura

radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - Una storia importante - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Giorgia feat. Eros Ramazzotti - Inevitabile - radiosines : Eros Ramazzotti - Una Historia Importante - GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - Solo Ieri - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - Terra promessa -