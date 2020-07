Eros Ramazzotti con una ex di Amici? Veronica ha fatto innamorare il cantante? (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Quanto ci metterà Eros Ramazzotti a smentire il nuovo flirt con Veronica Montali (Foto)? Lei è una ex di Amici e tra lei e il cantante sembra ci sia un fine settimana in Liguria. Niente di ufficiale e mancano anche le prove concrete ma ci sono i soliti bene informati, questa volta dicono si tratti degli Amici di lei, che hanno riferito che Eros e Veronica Montali sarebbero davvero innamorati. Quindi ci sarebbe in corso una vera storia d’amore, qualcosa di serio tra i due. I più attenti hanno notato prima gli indizi social, Foto che provano che sia Ramazzotti che la Montali si trovassero negli stessi luoghi nello stesso momento. Un po’ poco come prove per confermare tutto ... Leggi su ultimenotizieflash

In un mondo fatto di apparenza e perfezione, Aurora Ramazzotti rappresenta spesso l'eccezione. È "nata bene", e questo per molti sminuisce il valore dei suoi slanci spontanei, come a dire che se sei f ...

