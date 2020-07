Era Rory in Una mamma per amica: oggi a 38 anni diversa, ha sposato un attore di E.R. [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) In Una mamma per amica è Rory la figlia di Lorelai. Una ragazzina modello: ottimi voti a scuola, educata e ben voluta da tutti. I suoi occhioni turchesi hanno conquistato l’intera Stars Hollow e non solo… I cuori di Dean, Jess e Logan non hanno resistito e si sono follemente innamorati della ragazza sempre con il naso tra i libri. Non a caso, le parole e i libri stessi sono le cose che più ama nella vita, vuole diventare una giornalista e ci riesce. Il rapporto che ha con Lorelai è incredibile, così come quello che condivide con Lane, la sua migliore amica, e con i nonni. Come tutte le adolescenti, anche la perfetta Rory fa alcuni errori, uno su tutti? Lasciare Yale per vivere nella depandance dei Gilmore. Il suo amore più grande è Logan, eppure, ... Leggi su velvetgossip

