Era pazzesca nel film di Tinto Brass: oggi Francesca Dellera ha 54 anni e la sua pelle… [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Dellera, meravigliosa icona sexy degli anni Ottanta e Novanta. Ha lavorato in diversi film di Marco Ferreri, lasciando davvero il segno con “La carne” nel 1991. oggi l’attrice ha 54 anni: sapete cosa fa ora nella vita e come è diventata? Ha raggiunto l’apice del successo accanto al regista Marco Ferreri, che l’ha consacrata al cinema rendendola un’icona sexy del grande schermo. Ma a scoprirla è stato il re dell’eros d’autore, Tinto Brass, che nel 1987 l’ha scelta per interpretare Rosalba Moniconi nel film Capriccio. Nel 1988 ha poi recitato nella miniserie TV La romana tratta da un lavoro di Moravia insieme a Gina Lollobrigida. Ma la Dellera ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era pazzesca Una nobile carcassa e una storia pazzesca: gli ex mercati generali Il Foglio I migliori giochi Naughty Dog sino a The Last of Us 2

Se Uncharted 4 aveva dell’incredibile, qui Naughty Dog ha svolto un lavoro pazzesco e fuori scala, con una cura minuziosa dei dettagli, sebbene ci siano talvolta diversi compromessi a ricordarci che ...

Luca Argentero twitta: “Le nuove puntante di Doc sono pazzesche”

«Missione compiuta! Le nuove puntate sono pazzesche… le vedrete in autunno». Lo scrive su Twitter Luca Argentero riferendosi alla serie televisiva che lo vede protagonista, Doc – nelle tue mai, le cui ...

