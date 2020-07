Era Michael Dominguez di Vite al Limite di 288 kg: oggi è molto magro [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Probabilmente è la capacità del corpo umano di trasformarsi in maniera incredibile ad attirare un pubblico sempre più numeroso nei confronti di Vite al Limite. La trasmissione televisiva va ormai in onda da diversi anni anche in Italia, con storie appassionanti e finali mai scontati. La storia di Michael Dominguez, ad esempio, ha appassionato molti italiani, che si chiedono come stia oggi il ragazzo che era arrivato a pesare ben 288 chili. Le FOTO mostrano una trasformazione davvero incredibile. Era Michael Dominguez di Vite al Limite e pesava 288 chili La storia di Michael Dominguez ha toccato il cuore del pubblico di ... Leggi su velvetgossip

Alaskaliu1 : @BrandenTweetsBB Michael jackson era innocente ,non è un opinione ma è la REALTÀ !!! - schaatzimausi : Tutti hanno un movente: Fabien ubriaco, Alicia e Viktor ricattati, Tina, Boris e Nils minacciati così come Michael,… - argentindie_ : @Michael_Hindes Alberdi era peronista. Alberdi era peronista. - amykrania : @_Mdk7_ in realtà era michael myers in vacanza - tacticalgoats : Kay quando ha visto la foto del matrimonio di Michael e Apollonia che si è sposata quello che era il suo fidanzato: -

Ultime Notizie dalla rete : Era Michael Michael Jackson, il Re del Pop odiava la canzone Thriller? R3M Michael Ludwig. Cosa significa essere di sinistra

“Una bella minestrina è di destra. Il minestrone è sempre di sinistra”. Quando parliamo di destra e sinistra, viene subito in mente la canzone di Giorgio Gaber. Già nel lontano 1994, anno di pubblicaz ...

Jean Todt rompe il silenzio, ecco come sta Michael Schumacher: “Sta lottando”

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione di passati articoli, i tifosi di Michael Schumacher in questi anni hanno sempre cercato di venire a conoscenza di come fosse la sua vita oggi e ...

“Una bella minestrina è di destra. Il minestrone è sempre di sinistra”. Quando parliamo di destra e sinistra, viene subito in mente la canzone di Giorgio Gaber. Già nel lontano 1994, anno di pubblicaz ...Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione di passati articoli, i tifosi di Michael Schumacher in questi anni hanno sempre cercato di venire a conoscenza di come fosse la sua vita oggi e ...