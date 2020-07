Eolie, un altro capodoglio impigliato nelle reti da pesca illegale: operazioni per liberarlo avanti da due giorni. Greenpeace: “Bellanova intervenga” (Di lunedì 20 luglio 2020) È rimasto con la coda impigliata nelle reti. Da due giorni la Guardia Costiera e alcuni biologi stanno cercando di liberare un capodoglio di dieci metri intrappolato nelle reti da pesca illegale al largo delle Eolie. L’avvistamento è stato fatto l’altro ieri, grazie alla segnalazione di alcuni diportisti. E le operazioni per liberarlo vanno avanti da domenica. “È particolarmente agitato – aveva detto ieri il biologo Carmelo Isgrò – e l’operazione è rischiosa. Dopo le 24 ore riteniamo che accuserà un po’ di stanchezza e quindi faremo in modo di liberarlo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

