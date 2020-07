Ennesima magia “astronomica” di Google Pixel 4: la Via Lattea e NEOWISE (foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Le notevoli capacità di scatto in notturna della quarta incarnazione dei Google Pixel sono apparse chiare fin dai primi test L'articolo Ennesima magia “astronomica” di Google Pixel 4: la Via Lattea e NEOWISE (foto) proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Le magiche luci dell'alba: nuovo premio per il fotografo Mauro Lanfranchi

LECCO – “Per trovare condizioni simili occorre anche una buona dose di fortuna e farsi trovare pronti nel posto giusto al momento giusto”. Mauro Lanfranchi è un fotografo che non ha bisogno di present ...

Milan-Parma 3-1: magia di Kessiè, poi Romagnoli e Calhanoglu ribaltano gli ospiti

Il Milan batte 3-1 in rimonta il Parma a ‘San Siro'. Dopo la paura iniziale dei rossoneri per il primo tempo conclusosi con gli emiliani avanti di 1 gol, la ripresa è stata tutta di marca rossonera. P ...

