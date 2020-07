Enel, Deutsche Bank alza target price a 8,7 euro e conferma Buy (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Enel, che presenta un calo dell’1,89% in Borsa, a dispetto del giudizio positivo degli analisti di Deutche Bank, che hanno alzato il target price a 8,70 euro per azione dai 7,20 euro precedenti, confermando un giudizio Buy. Tecnicamente, la tendenza di breve del titolo Enel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,296 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,233. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,359. In un report dedicato al settore delle utilities ed alle sue prospettive, la banca d’affari tedesca afferma di preferire società come Enel che offrono “servizi integrati ... Leggi su quifinanza

