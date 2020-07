Emma Marrone si “sporca le mani”: è un duro “lavoro” ma qualcuno doveva farlo (Di lunedì 20 luglio 2020) Questo articolo Emma Marrone si “sporca le mani”: è un duro “lavoro” ma qualcuno doveva farlo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha deciso ufficialmente di “sporcarsi le mani” mentre si trovava in spiaggia nella sua amata Puglia: la foto immortala l’evento. Emma Marrone ha pubblicato una bellissima immagine sul suo profilo Instagram in cui la cantante mostra le sue “mani sporche” durante un pranzo in spiaggia. Con tanto di bavaglio al collo, la cantante … Leggi su youmovies

VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - LGerman03 : RT @MarioManca: Quando ci riveleranno che Leslie Shay di Chicago Fire sia,in realtà, la sorella gemella di Emma Marrone? #ChicagoFire http:… - GFucci58 : RT @GFucci58: Stupida Allegria di Emma Marrone a Sanremo!!!?????? - GFucci58 : ??????Fortuna ??????di Emma Marrone -