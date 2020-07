Emery pronto a tornare in panchina: c’è il Villarreal (Di lunedì 20 luglio 2020) Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Spagna per l'ex tecnico dell'Arsenal Unai Emery. Infatti, secondo quanto si apprende da Marca, il mister sarebbe vicinissimo al ritorno in Liga dove guiderebbe il Villarreal.Emery: il richiamo della Spagnacaption id="attachment 397495" align="alignnone" width="578" Emery (getty images)/captionDopo essere stato assoluto protagonista con il Siviglia, Unai Emery è pronto a tornare in pista in Spagna. Le esperienze poco felici al Psg e soprattutto all'Arsenal hanno rischiato di minare il valore del mister che intende rimettersi in gioco dove aveva fatto molto bene. Per il tecnico basco, secondo quanto afferma Marca, ci sarebbe il Villarreal che in questa stagione di Liga ha terminato al quinto posto con 60 ... Leggi su itasportpress

Emery pronto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emery pronto