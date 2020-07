Emergenza Coronavirus, Coldiretti insieme per il rilancio (Di lunedì 20 luglio 2020) L'incontro nazionale dei presidenti della Coldiretti provenienti da tutte le province e regioni, insieme ai rappresentanti dei diversi movimenti dell'Organizzazione, è stato convocato a Roma per martedì 21 luglio 2020 all' Hotel Sheraton Parco de' Medici in Viale Salvatore Rebecchini 39 a Roma, dalle 9,15 alle 17 per sostenere il rilancio del Paese di fronte al pesante impatto su economia, lavoro e salute provocato dall'Emergenza Coronavirus. I lavori iniziano la mattina alle 9,15 con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini sul palco dove, tra gli altri, saliranno il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del ... Leggi su iltempo

Mutui, Bussola Crif – Mutuisupermarket.it: a giugno domanda in aumento del 13,3%

Il lockdown disposto per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 a partire dal mese di marzo ha impattato fortemente in negativo sulla domanda di nuovi mutui da parte di privati e famiglie ...

Spettacoli annullati causa Covid-19: la rinuncia ai voucher valida ai fini dell'Art Bonus

La rinuncia, da parte dei titolari, all'ottenimento dei voucher/rimborsi emessi dagli organizzatori di eventi teatrali annullati causa emergenza Covid-19, secondo quanto previsto dall'art. 88 del Decr ...

