Elvis & Nixon, trama completa e trailer del film su Cielo (Di lunedì 20 luglio 2020) Elvis & Nixon, il film dello storico incontro tra le due figure pop americane martedì 21 luglio alle 21.15. trama completa e trailer Martedì 21 luglio alle 21.15 su Cielo andrà in onda la pellicola del 2016 di Liza Johnson, Elvis & Nixon, dove si racconta uno degli incontri più improbabili della storia, quello che si tenne la mattina del 21 dicembre 1970 tra Elvis Presley e il presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon. Con un cast stellare, da una parte abbiamo Nixon interpretato da Kevin Spacey che appare una parodia di sé stesso, una figura caricata di tic e gestualità ricorrenti, ... Leggi su dituttounpop

Tv: Elvis & Nixon, su Cielo, film su incontro storico

