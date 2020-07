Elon Musk ha un’altra visione: la musica direttamente nel cervello (Di lunedì 20 luglio 2020) Elon Musk sta per lanciare il nuovo progetto Neuralink: viaggeremo tutti con un chip nel cervello anche per comunicare tra di noi Elon Musk ne ha combinata un’altra, perché il visionario imprenditore di origine sudafricana ha lanciato la start-up Neuralink. In poco è riuscito a ricevere quasi 160 milioni di dollari in finanziamenti ma nessuno … L'articolo Elon Musk ha un’altra visione: la musica direttamente nel cervello proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - trash_italiano : Tutti i seguenti account sono stati appena hackerati per sponsorizzare una truffa con Bitcoin ?? - Bill Gates - Elo… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - Estevam_ISJC : ELON MUSK E CHRISTINE, O CARRO ASSASSINO. - danielegabrieli : Non mi stupisce che Kanye West e Elon Musk siano amici: è chiaro come il sole che nessuno dei due ha le rotelle a posto. -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk Elon Musk: 'ho avviato The Boring Company per scherzo, ora fa tunnel' Everyeye Tech Kanye West, al via la campagna elettorale impossibile: “Stavo per uccidere mia figlia con l’aborto”

Kanye West ha tenuto il suo primo raduno elettorale come potenziale candidato alle prossime elezioni americane che si terranno tra qualche mese. Il rapper ha parlato davanti a qualche centinaio di per ...

Elon Musk: "ho avviato The Boring Company per scherzo, ora fa tunnel"

Dopo gli short di Tesla in edizione limitata, Elon Musk torna a combinarne un'altra delle sue. Questa volta, al centro delle dichiarazioni dell'atipico imprenditore c'è la sua azienda chiamata The Bor ...

Kanye West ha tenuto il suo primo raduno elettorale come potenziale candidato alle prossime elezioni americane che si terranno tra qualche mese. Il rapper ha parlato davanti a qualche centinaio di per ...Dopo gli short di Tesla in edizione limitata, Elon Musk torna a combinarne un'altra delle sue. Questa volta, al centro delle dichiarazioni dell'atipico imprenditore c'è la sua azienda chiamata The Bor ...