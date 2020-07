Elodie si sfoga su Instagram e parla dei suoi problemi con la rabbia (Di lunedì 20 luglio 2020) Il fatto che Elodie sia una delle cantanti più talentuose del momento è cosa nota. Eppure c’è un’altra ragione per cui riesce a conquistare il cuore dei suoi fan: la sua schiettezza. La cantante romana è un esempio brillante di forza e trasparenza, anche nei momenti più difficili, e a dimostrarlo arrivano le sue ultime stories su Instagram. Elodie ha rivelato in tutta sincerità che in questo periodo è molto stressata. Ciò non stupisce, considerando che la cantante ha dato vita a ben due tormentoni, Guaranà e Ciclone (con un video ispirato al film di Pieraccioni) e che adesso è impegnata nel suo This is Summer, tour estivo che anticipa quello ufficiale, This is Elodie. Dopo essersi mostrata senza make-up, ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Elodie sfoga Elodie, le parole toccanti su Maria De Filippi: “Lei è una…” Yeslife Battiti Live 2020 in 21 città pugliesi: coinvolta anche Manfredonia

Ecco l’attesissimo cast artistico dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live: sul palco, nelle sei puntate, saliranno, in ordine sparso, Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie ...

Desideri di Yamatt: testo e significato del nuovo singolo

È disponibile su tutte le piattaforme streaming Desideri , il nuovo singolo di YaMatt, giovane rapper creativo e videomaker che ha fatto parlare di sé partecipando al talent Amici condotto da Maria De ...

Ecco l’attesissimo cast artistico dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live: sul palco, nelle sei puntate, saliranno, in ordine sparso, Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie ...È disponibile su tutte le piattaforme streaming Desideri , il nuovo singolo di YaMatt, giovane rapper creativo e videomaker che ha fatto parlare di sé partecipando al talent Amici condotto da Maria De ...