Elisabetta Canalis in super forma su Instagram: lato b da paura – FOTO (Di lunedì 20 luglio 2020) Elisabetta Canalis in FOTO si mostra in grande forma sul popolare social network. L’ex Velina si gode l’estate e mette in risalto il frutto dei suoi duri allenamenti. Prosegue l’estate all’insegna del relax di Elisabetta Canalis. L’ex Velina e show girl di origini sarde si mette in mostra in tutta la sua grande forma fisica. Tornata dagli Stati Uniti (dove vive la maggior parte dell’anno) la Canalis nelle ultime settimane ha postato numerose FOTO che la ritraevano ora al mare, ora in piscina, oppure a casa sua a prendere il sole abbandonandosi a momenti di stacco totale dalle attività lavorative. E, a giudicare dalle FOTO postate, c’è da dire che gli allenamenti ai ... Leggi su bloglive

vlp31 : 1) Gianluca Vialli 2) Elisabetta Canalis 3) Patty Pravo 4) Diego Abatantuono 5) Gianfranco Funari - ILoveFunnyCats_ : RT @SolariPaolo: @nerosolari @markorusso69 Lgbtqzk Canalis, Elisabetta Torturatemi, con lei - SolariPaolo : @nerosolari @markorusso69 Lgbtqzk Canalis, Elisabetta Torturatemi, con lei - DanishGuisante : @Palvinismo1 Eleonora Boi (Gallo), Frida Kahlo (qualche città messicana?), Selena Gomez e Elisabetta Canalis - Palvinismo1 : Vabbe le dico La prima è Eleonora Boi che sta con Gallinari soprannominato 'Gallo' La seconda è Camila Cabello vis… -