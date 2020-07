Elezioni Usa 2020, il primo comizio di Kanye West (Di lunedì 20 luglio 2020) Kanye West, 43 anni, ha tenuto ieri a North Charleston, in Carolina del Sud, il suo primo comizio elettorale da quando ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali, lo scorso 4 luglio. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, Kanye West si candida con il sostegno di Elon Musk Dopo un pezzo gospel, il rapper è salito sul palco indossando un giubbotto antiproiettile e i capelli rasati con la scritta 2020, disegnata ad arte sulla capigliatura, bene in vista. Ha recitato un monologo sconnesso, spaziando dall’economia all’aborto a temi molto personali. Il tutto senza l’ausilio di un microfono davanti a un centinaio di invitati. West in lacrime al primo comizio per la ... Leggi su italiasera

