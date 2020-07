Elettra Lamborghini matrimonio: telecamere Verissimo e speciale Real Time (Di lunedì 20 luglio 2020) Fervono i preparativi per il matrimonio di Elettra Lamborghini e il deejay olandese Afrojack. Come annunciato in anteprima da Dagospia il grande giorno è fissato al prossimo 6 settembre e ora è lo stesso portale di Roberto D’Agostino a fornire nuove e interessanti anticipazioni. A quanto pare l’ereditiera ha già firmato un contratto in esclusiva … L'articolo Elettra Lamborghini matrimonio: telecamere Verissimo e speciale Real Time proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

tempoweb : Ecco la data delle nozze. Quando si sposa Elettra Lamborghini #elettralamborghini #afrojack #matrimonio… - ccrhtl : voglio che il mio funerale sia un FUNerale, letteralmente... con Miss Keta e Elettra Lamborghini come sottofondo - IlContiAndrea : RT @GiusCandela: LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO. MADDALENA CORVAGLI… - zazoomblog : Elettra Lamborghini dimagrita e irriconoscibile: “Non me ne frega un ca..” - #Elettra #Lamborghini #dimagrita - eletraamiurala2 : RT @eva__airam: Beh...ho incontrato Elettra Lamborghini. -