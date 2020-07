Elettra Lamborghini, incidente sul palco: ‘Musica e letteralmente il resto scompare’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Problemi tecnici sul palco per Elettra Lamborghini. L’ereditiera ormai lanciatissima nel mondo della musica (dopo il successo sanremese di Musica e il resto scompare ci riprova con La isla in duetto con Giusy Ferreri) ha condiviso sui social un divertente fuori programma accaduto nelle ultime ore. Elettra Lamborghini e la prova dell’abito da sposa con Enzo Miccio: ‘Sembri una bomboniera’ Elettra Lamborghini, incidente a Battiti Live La cantante stava infatti registrando la performance per il programma tv di Italia 1 Battiti Live, che anche quest’anno malgrado la difficile situazione provocata dal Covid torna a inondare di musica le piazze pugliesi, quando a un certo punto è successo qualcosa che le ... Leggi su tvzap.kataweb

infoitcultura : Elettra Lamborghini ha scelto la data delle nozze - infoitcultura : Elettra Lamborghini, Dago-bomba sul matrimonio con Afrojack: ora spunta un'altra novità - infoitcultura : Elettra Lamborghini e Afrojack, ecco la data delle nozze: scoop Dagospia - attipensa : @j_gufo @laurafigundio Poteva andare peggio. Poteva risuonare Elettra Lamborghini... - CheDonnait : #Dagospia rivela la presunta data del matrimonio di #ElettraLamborghini e #Afrojack -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, il dimagrimento choc la fa sbottare sui social: «Non me ne frega piú» Il Messaggero Elettra Lamborghini, incidente sul palco: ‘Musica e letteralmente il resto scompare’

Impegnata sul paloscenico a eseguire la hit Musica (e il resto scompare) di colpo Elettra Lamborghini si è trovata senza base: la musica è scomparsa sul serio e la sua reazione ha divertito i ...

Elettra Lamborghini e Afrojack: Dagospia annuncia la data delle nozze

Elettra Lamborghini e Afrojack, come annunciato lo scorso anno, a breve convoleranno a nozze. La coppia ha preferito non rivelare la data del lieto evento, ma a comunicarla ai fan ci ha pensato ...

Impegnata sul paloscenico a eseguire la hit Musica (e il resto scompare) di colpo Elettra Lamborghini si è trovata senza base: la musica è scomparsa sul serio e la sua reazione ha divertito i ...Elettra Lamborghini e Afrojack, come annunciato lo scorso anno, a breve convoleranno a nozze. La coppia ha preferito non rivelare la data del lieto evento, ma a comunicarla ai fan ci ha pensato ...